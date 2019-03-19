خبراء يكشفون عن أضرار الفوط الصحية.. ابرزها السرطان

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء في الصحة عن أنواع الفوط الصحية، وأضرار بعضها على الصحة العامة، ونصائح لكيفية استخدامها .

ومن أنواع الفوط الصحية ، الفوط اليومية وهي التي توضع على الملابس الداخلية، حتى تمتص العرق وإفرازات المهبل ، والفوط الشهرية والتي عادةً ما تكون مصنوعة من أنسجة أكثر كثافة من الفوط اليومية، ويتم وضعها في فترة الحيض، حتى تمتص الدماء الفاسدة وتمنع تسربها.

وقال الخبراء أن من أضرار الفوط الصحية ، قد تؤدي الفوط الصحية إلى إصابة النساء ببعض الأضرار، التي تختلف بحسب طبيعة جسد كل امرأة، وطريقة الاستخدام، وأبرزها السرطان .

كما قد تعرض الفوط الصحية رديئة الصنع إلى الإصابة بالسرطان، لاحتوائها على مادة الـ BPA (تدخل في صناعة البلاستك)، والتي أثبت الأبحاث مدى خطورتها، وخاصةً على المناطق الحساسة بالجسم ، وايضا تسبب الألياف الموجودة في الفوط، الإصابة بسرطان عنق الرحم، لأنها مصنعة من جيل السليلوز.

وفقًا لبعض الأبحاث، إن المادة الكيميائية المستخدمة في تبييض الفوط الصحية “الديوكسين”، قد تؤدي إلى إصابة السيدات بكل من تغميق الجلد ، تغيير وظائف الكبد ، وتلف الجهاز المناعي والسكري ، اختلال وظائف الهرمونات، التهاب الحوض ، وعدوى الخميرة المهبلية

كما تحتوي الفوط الصحية الشهرية على عطور ومزيلات رائحة العرق، لتطغي على رائحة الدم الفاسد، قد تسبب العدوى بالخميرة المهبلية، أحد الالتهابات الفطرية التي تصيب المهبل.

وقد تؤدي استخدام الفوط الصحية لفترات طويلة في اليوم الواحد، إلى نمو بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية في المهبل، والتي يطلق عليها متلازمة الصدمة السامة، ومن أبرز أعراضها ، الدوخة ، الحمى ، الإسهال ، انخفاض ضغط الدم.

ومن سبل الوقاية من أضرار الفوط الصحية ، تغيير الفوط الصحية بشكل مستمر على مدار اليوم ، الاهتمام بالنظافة العامة ، تعقيم المهبل بالغسول المهبلي قبل فترة الدورة الشهرية وبعدها ، التخلص من آثار الدماء وتنظيف المنطقة جيدًا أثناء تغيير الفوط الصحية ، تجنب استخدام الفوط التي تحتوي على مادة الديوكسين ، تجنب الفوط التي تحتوي على العطور ، تجنب الفوط رديئة الصنع ، وارتداء ملابس داخلية قطنية.