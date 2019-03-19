التصنيع الوطنية تعلن عن 4 وظائف هندسية وفنية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس وشهادة الدبلوم في عدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في كل من الدمام، والجبيل، وأنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي ثالث- أجهزة (الجبيل.)

. أخصائي ثاني- تطوير الحلول (الجبيل.)

. كيميائي- الجودة (الجبيل.)

. مخطط صيانة (الدمام.)

وأبرزت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:هنــــــــــــــا.