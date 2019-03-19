بالفيديو.. سند محمد بن سلمان: سند الزواج لا يتعارض مع دعم البرامج الأخرى

نايف السالم(صدى):

كشف برنامج سند محمد بن سلمان، تفاصيل مبادرة سند الزواج، في مقطع فيديو، نشره حساب البرنامج.

وأوضح الفيديو، أن سند الزواج لحديثي الزواج بشرط ألا يكون قد مضى على عقد الزواج أكثر من سنة من تاريخ التقديم، مضيفًا أن العطاء يتم لمرة واحدة وغير مسترد.

وأشار إلى أنه يتم التقديم إلكترونيًّا، وأن جميع المعلومات مربوطة مع الجهات المعنية والتحقيق يتم آليًّا بدون الحاجة إلى مستندات.

وأضاف أن مبادرة سند الزواج برنامج شخصي مستقل لا يتبع أي جهة حكومية أو مؤسسة خاصة، كما أنه لا يتعارض الدعم الخاص به مع دعم البرامج الأخرى.

وأكد أنه في حالة التقديم فيجب التأكد من تحديث المعلومات عند الجهات المعنية، وفي حالة الرفض مع تحديث المعلومات يمكن إعادة التقديم مرة أخرى.