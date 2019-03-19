بالصور.. ديلا مايلز تثير جدلا حول اعتناقها الإسلام بـ” الشهادة وصورة المسجد “

أميرة خالد(صدى):

أثارت المطربة ديلا مايلز، جدلًا حول اعتناقها الإسلام، بسبب تغريدات كثيرة عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة ” تويتر. ”

وأظهرت صورًا نشرتها مايلز، أمس الاثنين، عبر حسابها الرسمي بتطبيق تويتر، وهي مرتدية الحجاب داخل جامع السلطان أحمد الشهير في إسطنبول، وغردت قائلة الشهادة: ” أشهد أن لا إلاه إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله “، ونشرت صورة أخرى بالحجاب أمام المسجد الشهير، أمس الأول، وكتبت ” أحب أسطنبول. ”

كما حرصت مايلز على التسوق في تركيا وتوثيق جولتها وتسوقها في يوميات حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر تغريدة نشرتها أثناء تسوقها وهي تتناول الطعام في أحد المطاعم، وغردت ” انتهى اليوم بوجبة رائعة، الحمد لله. ”