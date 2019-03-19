يوسف عنبر يستبعد وليد باخشوين من معسكر المنتخب بالرياض

نواف السالم(صدى):

قرر المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، يوسف عنبر، استبعاد لاعب خط الوسط وليد باخشوين من معسكر المنتخب المقام حاليًا بالرياض بسبب الإصابة.

وأدى المنتخب الوطني، اليوم الثلاثاء، ثاني تدريباته على استاد جامعة الملك سعود، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًا بالرياض.

تأتي التدريبات ضمن المعسكر الإعدادي والذي سيلعب من خلاله الأخضر مباراتين وديتين أمام الإمارات وغينيا الاستوائية.

ويواجه المنتخب الوطني نظيره الإماراتي يوم الخميس القادم على ستاد آل نهيان بالإمارات، فيما سيواجه غينيا الاستوائية يوم الاثنين 25 مارس.