بالفيديو.. ابنة السيناتور ترامب ماكين تواصل هجومها ضد الرئيس الأمريكي

واشنطن(صدى):

ردت ميغان ماكين ابنة السيناتور الأمريكي الراحل ، على هجوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على والدها الراحل، خلال البرنامج التلفزيوني ” ذا فيو ” ، المذاع على شبكة ” إيه بي سي ” .

وقالت ميغان ، يمضي دونالد ترامب نهاية الأسبوع الخاصة بالهوس عن رجال عظماء لأنه يعرف الأمر وأنا أعرف وجميعكم يعرفه لن يكون أبدا رجلا عظيما

، والذي كان شعلة في حياته وهو شعلة بعد وفاته ” .

وطالبت ترامب بالتركيز على عائلته قائلة ، كنت أفكر… حياتك تقضيها في نهاية الأسبوع ليس مع عائلتك أو أصدقائك وإنما في هوسك برجال عظماء لم تتمكن أبدا من مضاهاتهم، هذا يخبركم بكل ما تحتاجونه عن حياته المثيرة للشفقة .

وسبق لميغان ماكين أن وجهت توبيخا غير مباشر للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وذلك في حفل تأبين لوالدها في سبتمبر .

وفي الوقت الذي أشادت فيه ميغان بتفاني والدها وحنانه كأب ورجل عائلة، وبخت ترامب بطريقة متحدية، دون أن تلفظ اسمه .

وأضافت ، نجتمع هنا للحزن على وفاة العظمة الأمريكية… الشيء الحقيقي، وليس الكلام الرخيص من رجال لن يقتربوا أبدا من التضحية التي قدمها والدي عن طيب خاطر .

وكان السيناتور الأمريكي الراحل، جون ماكين، أكد في عام 2017، أنه سلم نسخة من مذكرات كريستوفر ستيل المثيرة للجدل عن ترامب إلى مكتب التحقيقات الفيدرالية.

من جانبه، هاجم ترامب ماكين، ونقل ترامب عن المحقق المستقل كين ستار قوله “إنها “وصمة عار كبيرة” لماكين أن يكون قد ساهم على ما يبدو في نشر الملف الذي جمعه الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل بتمويل من حملة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون”.

وجاء رد الفعل الغاضب من ترامب، بعد أن أفادت شبكة “فوكس نيوز” بأن وثائق قضائية كشفت مؤخرا أظهرت تسريب أحد مساعدي ماكين للملف إلى مكتب التحقيقات الفدرالي وعدة وسائل إعلام.

وواصل ترامب الأحد هجومه مغردا على موفع تويتر، إذا كان بالفعل (بحسب ما أثبتته وثائق المحكمة) جون ماكين (الأخير في صفه) من أرسل الملف المزيف إلى مكتب التحقيقات الفدرالي ووسائل الإعلام على أمل أن يُنشر قبل الانتخابات .

وتابع الرئيس الأمريكي ” هو والديمقراطيون معا فشلوا (كالعادة) حتى الإعلام المضلل رفض هذه التفاهات ” .