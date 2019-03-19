أول فيديو لـ ” وجاتي لافواتير نوار ” الأغلى في التاريخ أثناء تحركها

أميرة خالد(صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول بوجاتي لافواتير نوار السيارة الأغلى في التاريخ أثناء خروجها البطيء جداً من ساحة العرض.

وكشفت مصادر أن الفيديو لا يقدم لنا فرصة رؤية لافواتير نوار في قمة مجدها وأدائها العالي وسماع موسيقى نظام العادم السداسي، خاصة وان الأصوات المحيطة بها كتمت صوت المحرك.

وتكلف لافواتير نوار الوحيدة من نوعها 18.68 مليون دولار (70 مليون ريال) والمشتري هو -حسب بعض التقارير- رئيس مجموعة فولكس فاجن السابق فيرديناند بيخ، وتستمد السيارة قوتها من نفس محرك W16 توربو رباعي سعة 8.0 لتر بقوة 1,500 حصان وعزم دوران 1600 نيوتن.متر المتوفر في شيرون وديفو.

وقد حافظت بوجاتي على سرية داخلية لافواتير نوار، حيث رفضت نشر أي صور لها أو ترك الباب مفتوحاً أثناء المعرض.