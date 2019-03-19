بالفيديو.. يزيد الثنيان: مسار دراجات على ارتفاع 50 متر يعتبر معلم للرياض

علي القحطاني(صدى):

وجه داود الشريان عدة اسئلة ليزيد الثنيان عن مشاريع الرياض الكبرى.

وجاءت الاسئلة خلال برنامجه ” داود الشريان ” الذي يذاع على قناة SBC، كالآتي: ” هو في فرق بين مسار الدراجات الجبلية ومسار دراجات الهواة والمحترفين؟ إذا إيه، طيب الدراجات الجبلية وين راح يكون مسارهم؟ وماهي فكرة مسار الدراجات على جسر معلق؟ ”

وقال يزيد إن هناك 10 وجهات أساسية في المشروع، ومنها البرج الرياضي، مؤكدًا أن الدراجات الجبلية مختلفة عن الهواة والمحترفين، وأن 40 كيلو متر من الدراجات الجبلية مسارات متنوعة ومختلفة، ويوجد مركز للفروسية على مليون متر مربع.

وأضاف: ” وتوجد منطقة سفاري على 5 مليون متر مربع، وفي معلم فريد من نوعه، وهو مسار دراجات معلق على شكل وردة بارتفاع 50 متر، أي على جسر معلق، وهو يعتبر معلم للرياض وخاصًة الذي يأتي من المطار.