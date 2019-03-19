شركة ندى بجدة والخبر تكشف عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ندى للإنتاج والتصنيع الزراعي والغذائي- التابعة لمجموعة شركات العثمان القابضة- ، عن توفّر وظائف شاغرة للرجال والنساء، لحمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظتي جدة والخبر.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني ، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى ، سائق (للرجال/ الخبر) ، ومشرف مبيعات (للرجال/ جدة) ، موظف مشتريات (للسعوديين والسعوديات/ الخبر).

وأشارت الشركة، إلى أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 18 مارس 2019م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 إبريل 2019م.

وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)