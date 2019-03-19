اصنع قادة بسرعة

أحد البرامج التدريبية التي تقدم للشركات لمساعدتها على الوصول إلى مستوى التميز في مجال عملها يطلق عليه Grow the leader أو “أصنع القادة” ، وهناك مؤسسات في كل أنحاء العالم بما فيها” ناسا” وشركة “ويث” الدوائية العملاقة يستخدمون برنامج فريد لزيادة مشاركة الموظفين في العمل ، وتعزيز ثقافة المؤسسة وتحسين الاداء بشكل هائل ، والحصول على نتائج فائقة في العمل ، وتقوم هذا البرنامج على مفهوم بسيط ولكنه فعال : الميزة التنافسية القصوى لشركتك تتحدد من خلال حقيقة مهمة واحدة ، وهي قدرتك على صناعة وتطوير القادة أسرع من منافسيك ، فكلما كنت قادراً بشكل أسرع على جعل كل العاملين في الشركة يظهرون سلوك القيادة – بغض النظر عن مناصبهم – استطعت أن تتصدر مجالك بشكل أسرع .

إن السباق الذي يتعين عليك خوضة هو سباق من أجل صناعة القادة بشكل أسرع ، وتطوير ونشر ثقافة القيادة قبل أن يتمكن منافسوك من فعل ذلك .

وثقافة القيادة هي الثقافة التي تجعل الكل يفكر كما لو كان صاحب المؤسسة ، وكما لو كان هو رئيسها التنفيذي أو مدير إدارتها ، وهي الثقافة التي تجعل الكل يتحلى بروح المغامرة والمبادرة ، وهو ما يعني أنهم يركزون على الوصول إلى حلول بدلاً من التركيز على المشكلات . وأنهم يفعلون كل ما يتطلبه الأمر من أجل إسعاد العملاء ، وأنهم يقلقون على المبيعات ويؤدون دورهم المفروض من أجل تخفيض النفقات ، وأنهم يتحملون المسئولية الشخصية عن تحقيق النتائج التي تدفع العمل إلى الأمام ( سواء كانوا يعملون في غرفة المراسلات أو أعضاء في مجلس الإدارة ) ، وأنهم يشكلون ثقافة المؤسسة . ويحافظون على إيجابيتهم ، ويقودون بإعطاء المثل والقدوة ، وقد ساعدنا عملاءنا على خلق ثقافة القيادة ، وكانت النتائج رائعة .

الميزة التنافسية القصوى لشركتك تتحدد من خلال حقيقة مهمة واحدة ، وهي قدرتك على صناعة وتطوير القادة أسرع من منافسيك .

أتمنى أن أكون قد عرضت فكرتي بوضوح : لا أقول إن على الجميع القيام بوظيفة الرئيس التنفيذي أو مدير الإدارة ، إن إظهار القيادة لا يعني أن كل موظف سوف يدير المؤسسة ، فهذا من شأنه أن يؤدي إلى حالة من الفوضى ، فالمؤسسات والشركات بحاجة فعلية إلى شخص يضع لها رؤيتها ، ثم يقود الفريق إلى تحقيق هذه الرؤية ، كل ما أقترحه هو أن كل أعضاء فريقك يحتاجون إلى معرفة دورهم ، ثم يضطلعون بهذا الدور بأكمل وجه ، كما كان سيفعل القائد ، وعندما يفعلون ذلك – أي عندما يفكرون ويشعرون ويتصرفون كالقادة – سوف تحدث أشياء طيبة ، وسرعان ما تصل مؤسستك إلى العظمة .