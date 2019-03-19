النهدي الطبية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة النهدي الطبيّة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، لحمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم بعدد من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروع متاجرها في كل من جدة، وأبها، وأن الوظائف المتاحة على مسمى:

. منسق الدعم اللوجستي (أبها/ للرجال.)

. محضر طلبات (جدة/ للنساء.)

وأبرزت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 مارس 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 يونيو 2019م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:هنـــــــــــــا.