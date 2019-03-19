الشيخ السديس يشكر القيادة بمناسبة الموافقة على اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين

نايف السالم(صدى):

شكر معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باسمه وباسم أئمة وخطباء المسجد الحرام ومنسوبي الرئاسة العامة، الله عز وجل ثم للقيادة الرشيدة -حفظها الله- على قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اللائحة التنظيمية لشؤون الأئمة والمؤذنين في الحرمين الشريفين.

كما قدم معالي الرئيس العام من الشكر أعطره ومن الدعاء أوفره لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – رعاه الله – على ما يلقاه الحرمان الشريفان من رعاية واهتمام، وأن يجزيه أوفر الخير وأعظمه على هذه الموافقة الكريمة.

وقال معاليه إن العناية بالحرمين الشريفين هي سنة حميدة لولاة أمر هذه البلاد المباركة منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -طيب الله ثراه- ومروراً بعهد الملوك الكرام سعود وفيصل وخالد وفهد وعبدالله -رحمهم الله- وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-.

وأوضح معالي الرئيس العام أن الرئاسة العامة تحظى باهتمام ودعم كامل من ولاة الأمر في هذه البلاد المباركة لأداء رسالتها تجاه الحرمين الشريفين والأمة الإسلامية على الوجه الأكمل مشيرا إلى أن الرئاسة تشهد حراكا تطويريا في كافة مهامها وأدوارها ومساراتها المختلفة.

ودعا الشيخ السديس الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بالصحة والعافية ويمده بحلل السلامة والعافية وأن يطيل في عمره على طاعته ويشد أزره بسمو ولي عهده الأمين وأعوانه المخلصين وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والإيمان والاستقرار والرخاء ويحفظها من كيد الكائدين وعدوان المعتدين إنه جواد كريم وأن يحفظ ولاة أمرنا ويجزيهم خير الجزاء على جليل أعمالهم وخالص جهودهم في خدمة الإسلام والمسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه.