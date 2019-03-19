بالفيديو.. شاب وخطيبته ينتحران شنقًا بسبب عدم اتفاقهم على الزواج
أقدم شاب وخطيبته، في الهند، اليوم الثلاثاء، على الانتحار شنقًا بسبب عدم اتفاقهم على الزواج.
وأوضحت تقارير صحفية أن الشاب وخطيبته، طالبين في الكلية الوطنية المسائية، بالهند.
ويبلغ الشاب 19 عامًا، بينما تبلغ الفتاة 18 عامًا.
واضح **999**وصريح[ عدد التعليقات: 4575 ] نشر منذ 36 دقيقة
من الحب ماقتل!!
دهـر⏳[ عدد التعليقات: 1986 ] نشر منذ 31 دقيقة
فـي سن المـراهقة أي مشكلة تعتبر مصيبة😓
اللهو البريء[ عدد التعليقات: 865 ] نشر منذ 20 دقيقة
من الهبال ماقتل..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69594 ] نشر منذ 15 دقيقة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ,,