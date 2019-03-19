بالفيديو.. شاب وخطيبته ينتحران شنقًا بسبب عدم اتفاقهم على الزواج

نيودلهي(صدى):

أقدم شاب وخطيبته، في الهند، اليوم الثلاثاء، على الانتحار شنقًا بسبب عدم اتفاقهم على الزواج.

وأوضحت تقارير صحفية أن الشاب وخطيبته، طالبين في الكلية الوطنية المسائية، بالهند.

ويبلغ الشاب 19 عامًا، بينما تبلغ الفتاة 18 عامًا.