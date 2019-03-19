بالفيديو.. مستشار قانوني: التخبيب يدمر العلاقة الزوجية بين الطرفين ويختلف عن التخريب

نايف السالم(صدى):

أكد محمد الوهيبي ،مستشار قانوني ومحكم قضائي، أن التخبيب هو الشخص الذي يدمر العلاقة الزوجية بين الطرفين، وهو مختلف عن التخريب، وله عقوبات تعذيرية، من التعهد وقد يصل إلى شهرين أو ثلاثة سجن، إلا إذا اقترنت جريمة التخريب بعلاقة محرمة.

وأوضح محمد خلال استضافته في برنامج ” سيدتي ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن الاختلاف بين التخبيب وإقامة العلاقة بسيط جدًا، إذا اشتكى صديق من زوجته لا يصح أن أقول له طلقها، فهنا اعتبر مخبب.

وتابع ” الوهيبي ” أن وسائل إثبات جريمة التخبيب أو الخيانة كثيرة، وأن طرح فكرة الطلاق تعتبر تخبيب، وأن يكره الزوج في زوجته، أو الزوجة في زوجها يعتبر تخبيب، وهذه التصرفات قد تدخل الشخص في قضايا التخبيب.

وأكد أن 3 % من القضايا في المحاكم العام الماضي، هي قضايا تخبيب، منها أخوات، وأمهات، وغيرهم مما يتسبب في التخبيب.