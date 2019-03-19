6 قتلى وجرحى من الحوثيين في صراعات داخلية بتعز

فهمي محمد(صدى):

اندلع اقتتالاً داخلياً بين ميليشيات الحوثي الانقلابية في تعز جنوب غربي اليمن، ما أدى إلى سقوط 6 قتلى وجرحى بينهم قيادي ميداني.

وقتلوا ثلاثة مسلحين حوثيين وأصيب ثلاثة آخرون بإصابات متفاوتة إثر اشتباكات اندلعت بين مجموعتين مسلحتين تنتميان لذات الجماعة شمال مدينة تعز بسبب صراع على أراضي.

وأوضحت مصادر إعلامية أن كميناً نفذته مجموعة مسلحة من الحوثيين لمجموعة أخرى في شارع الستين شمال تعز، في وقت متأخر من مساء الاثنين، أدى لمقتل ثلاثة وجرح 3 آخرين بينهم القيادي الميداني ” أبو مشعل. ”

وبدأت الصراعات بين المجموعتين إثر نزاع على أراضي بين مجموعتين مسلحتين ما دفع إحدى المجموعتين إلى نصب كمين واستهداف الأخرى على شارع الستين الذي يحيط بمدينة تعز.