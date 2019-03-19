” المسار الرياضي ” .. مشروع بطول 135 كيلو متراً يربط غرب الرياض بشرقها ( فيديو وصور )

نواف السالم(صدى):

أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” ، اليوم الثلاثاء، مشروع ” المسار الرياضي ” ضمن أربعة مشاريع أخرى.

ويربط المشروع، شرق مدينة الرياض بغربها، بطول 135 كيلومترا، ويشتمل على مسارات مخصصة للدراجات الهوائية للهواة والمحترفين، وأخرى للخيول، وكذلك مسارات للمشاة، ومراكز رياضية وثقافية.

كما يربط مشروع ” المسار الرياضي ” بين وادي حنيفة في غرب المدينة ووادي السلي في شرقها، من بينها 85 كيلومتراً من مسارات الدراجات للهواة، و135 كيلومتراً من مسارات الدراجات للمحترفين، و123 كيلومتراً من مسارات الخيول.

كما يشجع المشروع ويحفز السكان على ممارسة الرياضة واتباع أنماط صحية للتنقل، في محيط زاخر بالأنشطة والفعاليات.