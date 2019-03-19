صورة.. حلا شيحة تعود إلى الحجاب: ” مفاجأة حلوة “

القاهرة(صدى):

تظهر الفنانة المصرية حلا شيحة، مرتدية الحجاب في مسلسلها الجديد الذي تشارك به في سباق الدراما الرمضاني هذا العام (زلزال).

ونشرت شيحة، صورة من كواليس المسلسل وهي ترتدي الحجاب، معلقة : ” صافيا، اسمي في مسلسل زلزال رمضان ٢٠١٩، مفاجأة حلوة لجمهوري ” .

يأتي ذلك بعد خلعها الحجاب وعودتها للفن عقب سنوات من الاعتزال، وذلك في أغسطس 2018.

وأعلنت الفنانة المصرية، مشاركتها في مسلسل محمد رمضان، وذلك بعد قرار كانت اتخذته باعتزال الفن وارتداء النقاب، عقب طلاقها من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل، وزواجها من كندي كان اعتنق الإسلام قبل زواجهما ببضع سنوات.