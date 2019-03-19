بالفيديو.. أول ظهور لابنة داليا مبارك على الإنترنت

أميرة خالد(صدى):

احتفلت الفنانة داليا مبارك بمرور 5 أشهر على ولادة طفلتها الأولى عبر حسابها الخاص على تطبيق ” إنستجرام. ”

وجاء ذلك من خلال إظهار ملامحها السمراء بشكل واضح للمرة الاولى منذ ولادتها، كما شاركت مبارك متابعيها بمقطع فيديو يتضمن مجموعة من الصور لطفلتها لي لي سمر، التي خطفت الأنظار بملامحها السمراء وشعرها المجعد وشفاهها الجذابة.

ونال إعجاب الالاف وانهالت عليها التعليقات التي ركزت على جمال الطفلة وجاذبيتها وتحيّر البعض ما إذا كانت تشبه والدتها أم والدها، وعلقت داليا على المقطع قائلة: ” أنا فخورة بأني أصبحت أم لهذا الملاك الصغير happy Mother’s Day. ”