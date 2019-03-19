بالفيديو.. آل الشيخ: جنودنا يدافعون عن قبلة المسلمين ومن ينكر ذلك مريض في عقله

علي القحطاني(صدى):

أكد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ ، خلال لقاء تليفزيوني ببرنامج ” الراصد ” المذاع على قناة الإخبارية السعودية ، أن جميع أبناء شعب المملكة بل وأبناء العالم الإسلامي يحملون الراية للجنود البواسل.

وتابع فهم يقدرونهم، ويجلّونهم لأنهم يدافعون عن قبلة المسلمين، وعن بيت الله الحرام، وعن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن جميع المقدسات الإسلامية، يدافعون عنها بجد وإخلاص؛ فهم يحملون الواجب على جميع المسلمين في الدفاع عن أعظم مقدسات المسلمين في العالم.

وهاجم آل الشيخ، بشدة كل من يقلل من الدور البطولي الذي يقوم به الجنود البواسل، معتبراً من يفعل ذلك شخصاً مريضاً، بل وفي عقله خلل، وطالبه ” بأن يراجع من يستطيع أن يراجعه من الأطباء؛ لعلاجه من لوثة في عقله أو خلل في تفكيره ” .

وأضاف، المسلمون في العالم كلهم يقدّرون هذه المواقف البطولية العظيمة لأبنائنا في القوات المسلحة من خلال الدفاع عن بيت الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الفئة الباغية الصفوية المعتدية التي تريد هدم بيت الله الحرام، وتريد تخويف الحجاج وقتلهم وتدميرهم، كما فعل أسلافهم ويريدون نبش قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدم مسجده.

وسأل الوزير ” آل الشيخ ” الله سبحانه أن يجزي جنودنا خير الجزاء، ودعا أن يحفظ أبناءنا وأحبابنا المراطبين في الجبهة للدفاع عن الإسلام وعن بيضته، وأن يخلف على إخواننا وأحبابنا ممن تضرروا من اعتداء الصفوين على بلاد المملكة العربية السعودية والمحاولين لاجتياح بيت الله الحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والاعتداء على المسلمين، مؤكداً أن المسلمين يعرفون ويعلمون مدى ما قدّم هؤلاء من تضحيات.

وكان الوزير ” آل الشيخ ” قد قام، يوم أمس، بزيارة لمصابي الحد الجنوبي، الذين يتلقون العلاج حالياً في مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض، حيث اطمأن على حالتهم الصحية، وأشاد بالعمل البطولي الذي يقوم به الجنود البواسل بمختلف القوات المسلحة في ميدان العز والشرف؛ دفاعاً عن حمى الدين والمليك والوطن.

وأكد أن الذود عن حياض هذا الوطن الغالي، والمحافظة على أمنه ومقدراته ومكتسباته، هي من أسمى الأعمال وأجلّها، وأعظمها أجراً عند الله عز وجل.

وأعلن الوزير ” آل الشيخ ” خلال حديثه مع الجنود عن استعداد الوزارة لتوظيف أبناء الشهداء والمصابين من الجنود البواسل في ديوان الوزارة وفروعها؛ تقديراً لتضحياتهم العظيمة في الدفاع عن الدين والمليك والوطن، مؤكداً أن ذلك يأتي انسجاماً مع ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام فائق وعناية تامة بجميع أبناء القوات المسلحة المرابطين على الحدود الجنوبية.