خبير تغذية: الفول الأخضر لا يزيد الوزن ولا يطهر المعدة ويسبب الإمساك

أميرة خالد(صدى):

كشف الدكتور محمد مسعود، المدير التنفيذي لمركز معلومات الأمن الغذائي، عن فوائد تناول الفول الأخضر، مؤكدًا أنه يحتوي على العناصر التي يحتاجها جسم الإنسان.

وأوضح خبير التغذية، أن الفول الأخضر يحتوي على الكربوهيدرات، التي تعطي الجسم الطاقة اللازمة له، للقيام بالعديد من العمليات الحيوية، و البروتين المسئول عن بناء الأنسجة والعضلات والخلايا، فضلًا عن تحفيز إفراز الإنزيمات.

وأضاف أنه يحتوي أيضًا على الفيتامينات والمعادن اللازمة لتقوية المناعة والوقاية من الأمراض، و الألياف التي تحسن عمل الجهاز الهضمي وحركة القولون.

وأكد أن تناول الفول الأخضر لا يزيد الوزن، بشرط عدم الإفراط في تناوله بالخبز، موضحًا أن تناول الفول الأخضر بدون طهي، قد يؤدي إلى الإصابة بالإمساك.

وأشار إلى أن الطريقة الصحيحة لإعداده هي: غليه في الماء، ثم إضافة الزيت والليمون إليه، للتخلص من الألياف الضارة الموجودة به.

كما كشف أن الفول الأخضر لا يطهِّر المعدة، بل يؤدي الإفراط في تناوله إلى الإصابة بالانتفاخات، لأنه من البقوليات صعبة الهضم، لذلك ينصح متخصصو التغذية بتناوله في وجبة السحور، لأنه يظل فترة طويلة بالمعدة، مما يعطي الشعور بالشبع طوال فترة الصوم.

وحذر مسعود من تناول الفول الأخضر قبل النوم مباشرة أو في ساعات متأخرة من الليل، لتجنب الشعور بالاضطرابات التي تصيب القولون، فضلًا عن أن الإكثار من تناوله يتسبب في كسر كرات الدم الحمراء.