بالفيديو.. ظهور نادر لزوج سارة الودعاني

أميرة خالد(صدى):

أظهرت سارة الودعاني، نجمة مواقع التواصل الاجتماعي، زوجها عبدالوهاب السياف في مقطع فيديو عبر ” سناب شات ” للمرة الأولى منذ ارتباطها وزواجها منه.

ونشرت سارة الفيديو عبر حسابها، إذ ظهر زوجها وهو منشغلًا بهاتفه الجوال، فيما كتبت على المقطع ” أبو سعد “ ، تأكيدًا أنه زوجها.

وأكد جمهور الودعاني، أن زوجها يشببها كثيرًا في الشكل.

يذكر أن سارة الودعاني رزقت قبل عدة أسابيع بابنها الأول، والذي سمّته سعد، إذ أظهرته إلى العلن منذ لحظة مولده.