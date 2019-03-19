ابنة عم سفاح المسجدين تدعو إلى تطبيق عقوبة واحدة بحقه

ويلينجتون(صدى):

دعت ابنة عم الإرهابي الأسترالي، برينتون تارانت، إلى تطبيق عقوبة واحدة بحقه.

وأوضحت دونا كوكس، من نيو ساوث ويلز، أن ابن عمها يستحق أن يموت بسبب الرعب الذي أطلقه، مضيفة: ” أعرف ما يستحقه، إنه يستحق عقوبة الإعدام بسبب ما قام به “، ” ما فعله تارانت يعد مؤلما لنا كأسرة. لم يثر مثل هذا الأمر من قبل، أنا لست هنا للدفاع عنه، إذا استطعت أن أقابله. سأسأله لماذا فعل ذلك؟ “، مضيفة أنه من عائلة ” محترمة ” للغاية ووالدته شارون في حالة صدمة كبيرة من جراء ما حدث، مشيرة إلى أنها محتجزة الآن في ” منزل آمن. ”

ويحتجز الإرهابي الأسترالي 28 عامًا في الحبس الانفرادي بعد مثوله أمام المحكمة، متهما بقتل 50 شخصا بوحشية في مسجدين في نيوزيلندا، الجمعة، وينوي تارانت الدفاع عن نفسه، مما أثار مخاوف من أنه قد يستخدم المحكمة كمنصة لنشر أيديولوجيته البغيضة.

من جانبها، وعدت رئيسة الوزراء النيوزيلندية، جاسيندا آردن، بأن لا تلفظ أبدا اسم مرتكب المجزرة، التي استهدفت المسجدين، مؤكدة أنه سيحاكم بأقصى درجات الحزم، وخلال جلسة طارئة عقدها البرلمان افتتحتها بتحية ” السلام عليكم ” التي نطقتها باللغة العربية، قالت آردن إنّ منفّذ المجزرة ” سيواجه كل قوة القانون في نيوزيلندا “.