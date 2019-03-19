الجزائية تشرع في الإجراءات النظامية بقضية حرِيق مستشفى جازان.. وتوجه تهمتين للمدانين الخمسة

تركي السالم(صدى):

شرعت دائرة القضايا التعزيرية الثالثة بالمحكمة الجزائية بمنطقة جازان ، في الإجراءات النظامية بشأن قضية المتورطين في حرِيق مستشفى جازان العام، والذي اسفر عن وفاة 25 شخصاً وإصابة 123 آخرين .

وكشفت مصادر ، أن اللجنة أحالت القضية إلى المحكمة بعد اتخاذ الإجراءات النظامية من تحقيقات وتوثيق الأدلة والقرائن ضد المتهمين، مضيفةً أن الدائرة بدأت نظر القضية لاتخاذ الإجراء النظامي أو المحاكمة .

مؤكده ، أنه تم توجيه تهمتي القتل الخطأ وسوء الاستعمال الإداري للمتهمين الخمسة .

يٌشار إلى أنه كان اندلع حريق في مستشفى جازان العام عام 2015 أدى لوفاة 25 شخصاً وإصابة 123 آخرين، وصدر أمر سامٍ بالتحقيق في الحادثة، حيث أقرت لجنة التحقيق إدانة خمسة أشخاص، هم قيادي سابق ومهندسان بصحة جازان وموظف ووافد مصري.