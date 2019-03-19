إلزام شركات الإستقدام بتعويض مالي أو تأشيرة بديلة للعامل المنزلي في 6 حالات

علي القحطاني(صدى):

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شركات الاستقدام بتقديم تعويض مالي أو تأشيرة بديلة لترحيل العامل المنزلي أثناء فترة التجربة المقدرة بـ 90 يومًا وذلك في حالات معينة على أن تفرض غرامة بنسبة 10% من جمالي قيمة العقد حال التأخر عن المدة المقررة .

وقالت الوزارة أن هناك 6 حالات يُطبق فيها القرار وهي الإمتناع عن العمل لأسباب لا تعود لصاحب العمل، على أن يتم إثبات ، والتغيب عن العمل، وعدم تنفيذ المهام المكلف بها، والإصابة بمرض لا يمكنه من أداء الخدمة، وثبوت عدم صحة تقارير الفحوصات الطبية والأمنية التي أجريت له، وعدم توفير الخدمة المطلوبة .

واشترطنت الوزارة لإستخراج التأشيرة، أن تكون حالة العامل في أبشر خروجًا نهائيًا، وأن يتم الترحيل أثناء فترة التجربة وعدم تجاوز الحد الأعلى من التأشيرات .