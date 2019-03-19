رسالة بسيارة مطلق النار بهولندا ترجح كونه إرهابيا

أمستردام(صدى):

كشفت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، إن رسالة داخل سيارة المشتبه بإطلاقه النار في مدينة أوتريخت ترجح فرضية العمل الإرهابي؛ حيث نتج عن الحادث وفاة 3 وإصابة 9 فيما تم استنفار السلطات الأمنية.

ومن جانبها، تمكنت الشرطة الهولندية من كشف هوية الجاني وهو شخص تركي يدعى غوكمان تانيس مشتبه في قيامه بإطلاق النار داخل الترام؛ كما أضافت: ” إنها لا تستبعد وجود خلفيات عائلية إلى جانب الدوافع الإرهابية للاعتداء الذي وقع في ترام أوتريخت وأسفر عن وقوع ضحايا وقتلى ” .