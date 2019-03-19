رسالة بسيارة مطلق النار بهولندا ترجح كونه إرهابيا
كشفت السلطات الهولندية، اليوم الثلاثاء، إن رسالة داخل سيارة المشتبه بإطلاقه النار في مدينة أوتريخت ترجح فرضية العمل الإرهابي؛ حيث نتج عن الحادث وفاة 3 وإصابة 9 فيما تم استنفار السلطات الأمنية.
ومن جانبها، تمكنت الشرطة الهولندية من كشف هوية الجاني وهو شخص تركي يدعى غوكمان تانيس مشتبه في قيامه بإطلاق النار داخل الترام؛ كما أضافت: ” إنها لا تستبعد وجود خلفيات عائلية إلى جانب الدوافع الإرهابية للاعتداء الذي وقع في ترام أوتريخت وأسفر عن وقوع ضحايا وقتلى ” .
اترك تعليقاً