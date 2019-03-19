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زوج في دعوى تطليق: ” زوجتي فلات وكله طلع سفنج “

زوج في دعوى تطليق: ” زوجتي فلات وكله طلع سفنج “
القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة بمصر دعوى تطليق أقامها رجل بعد مرور ليلة الزفاف فقط الأمر الذي أثار الجدل بين الحضور .

وكشف الزوج البالغ من العمر 31 عام أنه بعد مرور 12 ساعة على زواجه أن زوجته خدعته في مظهرها ، قائلاً : ” زوجتي فلات وكله طلع سفنج ” .

وأضاف أنها خدعته بجسدها الفتان وقوامها الجميل وظل يحلم بالزواج منها طيلة عامين هي فترة خطوبتهما لكنه تفاجأ بحقيقتها بعد ذلك .

وقال أنه في ليلة الزفاف تفاجأ بأنها أغلقت الباب على غرفتها فظن أنها خجلت منه ، إلا أنها ظهرت بعدها بشكل غريب وكأن معالم جسدها قد تغيرت واختفت ، وعندما سألها عن سبب التغيير إدعت أنه من الإرهاق .

وتابع قائلاً عندما ضممتها شعرت بأني اضم ابنه شقيقتي البالغة من العمر 10 سنوات ، مطالباً بتطليقها كونها خدعته وزيفت مظهرها أمامه .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 69580 ] نشر منذ 13 دقيقة

هذا غشش ,,

,, معاك حق ,,

[ عدد التعليقات: 467 ] نشر منذ 6 دقائق

ليش تطالب بتطليقها العصمه في يدك …

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