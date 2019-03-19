زوج في دعوى تطليق: ” زوجتي فلات وكله طلع سفنج “

القاهرة(صدى):

شهدت إحدى محاكم الأسرة بمصر دعوى تطليق أقامها رجل بعد مرور ليلة الزفاف فقط الأمر الذي أثار الجدل بين الحضور .

وكشف الزوج البالغ من العمر 31 عام أنه بعد مرور 12 ساعة على زواجه أن زوجته خدعته في مظهرها ، قائلاً : ” زوجتي فلات وكله طلع سفنج ” .

وأضاف أنها خدعته بجسدها الفتان وقوامها الجميل وظل يحلم بالزواج منها طيلة عامين هي فترة خطوبتهما لكنه تفاجأ بحقيقتها بعد ذلك .

وقال أنه في ليلة الزفاف تفاجأ بأنها أغلقت الباب على غرفتها فظن أنها خجلت منه ، إلا أنها ظهرت بعدها بشكل غريب وكأن معالم جسدها قد تغيرت واختفت ، وعندما سألها عن سبب التغيير إدعت أنه من الإرهاق .

وتابع قائلاً عندما ضممتها شعرت بأني اضم ابنه شقيقتي البالغة من العمر 10 سنوات ، مطالباً بتطليقها كونها خدعته وزيفت مظهرها أمامه .