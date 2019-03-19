” الاتصالات ” تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف، عن توفر وظيفة إدارية شاغرة من حملة شهادة الدبلوم أو الشهادة الجامعية البكالوريوس، للعمل بالوزارة بمدينة الرياض، بمسمى ” مساعد تنفيذي Executive Assistant ” .

وأوضحت ” الاتصالات ” أنه يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ودرجة الدبلوم أو درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو أي تخصص ذي صلة، وخبرة لا تقل عن أربع سنوات في مجال ذات صلة، وإجادة اللغتين العربية والإنجليزية بطلاقة، ومهارات استخدام الحاسب الآلي واستخدام برامج شركة مايكروسوفت أوفيس (اكسل ، وورد ، باور بوينت).

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء 2019/03/19م وينتهي عند اكتفاء العدد المطلوب؛ فيما لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي ” يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة ” :هنا