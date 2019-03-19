بالصور.. مواطنون يعيدون التقاط صورة مع معلمهم بعد 40 عاما

تركي السالم(صدى):

قام مواطنون بقرية ” كروس العزيين ” بمحافظة هروب شرق منطقة جازان، بإعادة التقاط صورة مع معلمهم الأردني؛ بعد صورة التقطوها معه قبل أكثر من 40 عامًا عندما كان يعمل مدرسًا في قريتهم.

وعن التفاصيل، عاد المعلم الاردني لمركز ” تمنية ” جنوب شرق مدينة أبها، بعد 24 عاماً من مغادرته لمنطقة عسير وانتهاء عمله في المملكة.

حيث التقى بعدد من طلابه القدامي، الذين قرروا إقامة حفل كبير لاستقباله وتكريمه والاحتفاء به، كما قامت إدارة المدرسة بعمل حفل تكريم للإحتفاء به؛ تعبيرًا عن تقديرهم وحبهم له .