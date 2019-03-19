بالصور.. طائرة شحن إيرانية تتعرض لحادث غريب بقطر

طلال الضوي(صدى):

تعرضت طائرة شحن إيرانية من طراز ” بوينغ 747 ” لحادثة لحادث كبير بمطار حمد الدولي بقطر؛ وذلك بعد وصولها لقطر قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان.

وعن الحادثة، أخرج موظفو الشحن الكثير من البضائع من الجزء الأمامي للطائرة دون موازنة ذلك مع الجزء الخلفي؛ وهو الأمر الذي أدى إلى خلل في التوازن وسقوط الطائرة.

وفي ذات السياق، كشفت مصادر أن غالبًا ما يتم استخدام هذا النوع من الطائرات في نقل الأسلحة من طهران إلى العاصمة السورية دمشق.

وأشارا إلى أنه ” من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة المتضررة تحمل أسلحة وقت وقوع الحادث “.

من الجدير بالذكر أن ” طهران ” ترسل بشكل مستمر طائرات شحن؛ لمساعدة الدوحة على تدبير النواقص، التي تعاني منها بسبب المقاطعة.