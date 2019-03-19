رجل يتحول لـ ” ذئب بشري ” ويحاول اغتصاب طفلة

خالد الظفيري(صدى):

أقدم رجل على محاولة هتك عرض طفلة بدولة الكويت، إلا أنها نجت بعد أن صرخت واستنجدت بذويها.

وعن التفاصيل، ذهبت الطفلة إلى بقالة قريبة من العمارة التي فيها شقتهم، لكن البقال مد يده وتحسس أجزاء من جسدها، ثم حاول نزع ملابسها، لكنها تمكنت من الهرب منه.

وقام والد الطفلة بتقديم بلاغ بقسم الشرطة، وألقت الجهات الأمنية القبض على المعتدي، وبمواجهته أقر بفعلته وتمت إحالته إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية.