ريال مدريد يسعى بقوة للفوز بـ ” نيمار “

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي ريال مدريد بقوة لضم النجم البرازيلي نيمار دا سلفا من باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية؛ حيث يعد نيمار في مقدمة النجوم التي يستهدفها زين الدين زيدان لإعادة “الميرنغي” إلى منصات التتويج.

ويحاول زيدان تعويض رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث يسعى ريال مدريد للتعاقد من النجم البلجيكي إدين هازارد لاعب تشلسي، بالإضافة إلى البرازيلي نيمار دا سيلفا، أو زميله في النادي الباريسي كيليان مبابي.

ومن جانبه، يخطط رئيس نادي ريال مدريد، فلورنتينو بيريز لتقديم عرض كبير لباريس سان جرمان؛ من خلال تقديم عرض مغر بإدخال الحارس البلجيكي تيبو كورتوا ضمن الصفقة لإغراء إدارة النادي الباريسي؛ فيما لم يتم الكشف عن القيمة التي قد يعرضها بيريز بالإضافة إلى كورتوا، لجلب نيمار إلى مدريد.