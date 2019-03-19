بعد غيابه 3 أيام.. العثور على الشاب المفقود بالأفلاج متوفيا

الأفلاج (صدى):

تمكنت الجهات الأمنية، صباح اليوم الثلاثاء، من العثور على الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عامًا المفقود بالأفلاج، حيث عثرت عليه متوفيًا غربي البديع.

وفقد الشاب الذي كان يستقل مركبة من نوع هايلوكس دفع رباعي، عن ذويه منذ مساء السبت الماضي؛ لتكثف بعدها الجهات الأمنية وفريق إنجاد ومتطوعون البحث عن المفقود.

وبعد البحث، عثر على مركبته عالقة ” مغرز ” بالقرب من أحد المزارع وباستمرار البحث عنه عثر عليه اليوم متوفي غرب البديع جنوب الأفلاج.