الإتحاد أم الشباب.. زياد المولد والعرياني على كف ” الحرة “

ماجد محمد(صدى):

كشفت مصادر مقربة من إدارة نادي الشباب أن الإدارة تسعى لضم لاعبيً الإتحاد زياد المولد وعبدالعزيز العرياني ، وذلك بعد دخولهما فترة الستة أشهر الحرة .

وأكدت المصادر أن القيمة المالية لعقود اللاعبين للموسم الرياضي وصلت إلى مليون و200 ألف ريال وهو مبلغ متقارب من عرض الإتحاد عليهما عقودهما .

ومن المُرجح ألا يقبل اللاعبين عرض الشباب الذي جاء متقارباً مع ناديهما الذي يعطياه الأولوية للإستقرار والتواجد العائلي إضافةً إلى إتاحة فرص المشاركة في مختلف الإستحقاقات العالمية والمحلية ، لكنه لا يُعلم ردهما بعد ومدى موافقتهما في حال تقديم عرض أكبر .