إنقاذ ساق شاب من البتر بمستشفى أبو عريش

تركي السالم(صدى):

أنقذ طاقم طبي جراحي بمستشفى أبو عريش العام، ساق شاب من البتر، بعد تعرضه لإصابة مضاعفة به؛ ليتم التعامل مع الإصابة سريعًا من قبل الأطباء بالإسعافات الأولية.

وبعد ذلك، تم نقل الشاب لغرفة العمليات وتثبيت الكسور المتعددة في الساق والكعب، وعمل الإجراء الطبي اللازم، باستعاضة الأنسجة عن طريق الشفط بالضغط السلبي والتئام الكسور، ثم إحالته إلى قسم الملاحظة لإكمال العلاج السريري اللازم.

ومن الجدير بالذكر، أن ذلك يأتي تماشيًا مع الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لاتحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسية.