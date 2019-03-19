توطين مهنة المحاسبة في القطاع الخاص

عادل الحربي(صدى):

وقعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وصندوق تنمية الموارد البشرية هدف، مذكرة تعاون، لتوطين 20 ألف مهنة محاسبة في القطاع الخاص بنهاية عام 2022، بهدف رفع معدل التوطين وتحفيز قطاع المحاسبة للنمو.

وأوضحت الوزارة أن قرار توقيع مذكرة التفاهم يأتي انطلاقاً من تكامل الجهود وتظافرها لتحفيز التوطين للقطاع المحاسبي، وتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال التعاون والشراكة بين القطاع العام والخاص.

وأشارت إلى أن الوزارة تتولى، دراسة وتحليل الوضع الراهن لمهن المحاسبة والمراجعة في سوق العمل، ورصد مؤشرات الانكشاف المهني لهذه الوظائف، وإصدار التشريعات والأنظمة التي تسهم في زيادة معدلات التوظيف ومراقبة تنفيذها.