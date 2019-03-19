بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال عن علاقته بالبر: تراب نجد يسوى أوروبا كلها

نايف السالم(صدى):

أكد الأمير الوليد بن طلال، خلال لقاء له مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج ” في الصورة ” على قناة روتانا خليجية، أن علاقته بالبرّ قوية جدًا رغم ما يملكه من فنادق كثيرة حول العالم.

ووجه ” المديفر ” سؤالًا إلى الأمير الوليد خلال برنامجه، أمس الاثنين قائلاً: ” عندك 4800 فندق حول العالم وطيارة خاصة.. وتقضي الخميس والجمعة بالبرّ؟ ” .

ومن جانبه، أوضح الأمير الوليد بن طلال أن علاقته مع البر أزلية: ” لها أكثر من 40 سنة وأطلع كل أسبوع، حتى مرات أجي من أوروبا علشان أطلع البر مبكر.. تراب نجد يسوى أوروبا كلها وأمريكا عندي ” .