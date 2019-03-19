بالفيديو.. الأمير الوليد بن طلال عن علاقته بالبر: تراب نجد يسوى أوروبا كلها
أكد الأمير الوليد بن طلال، خلال لقاء له مع الإعلامي عبدالله المديفر في برنامج ” في الصورة ” على قناة روتانا خليجية، أن علاقته بالبرّ قوية جدًا رغم ما يملكه من فنادق كثيرة حول العالم.
ووجه ” المديفر ” سؤالًا إلى الأمير الوليد خلال برنامجه، أمس الاثنين قائلاً: ” عندك 4800 فندق حول العالم وطيارة خاصة.. وتقضي الخميس والجمعة بالبرّ؟ ” .
ومن جانبه، أوضح الأمير الوليد بن طلال أن علاقته مع البر أزلية: ” لها أكثر من 40 سنة وأطلع كل أسبوع، حتى مرات أجي من أوروبا علشان أطلع البر مبكر.. تراب نجد يسوى أوروبا كلها وأمريكا عندي ” .
,ااالسحاب؛[ عدد التعليقات: 8585 ] نشر منذ 38 دقيقة
مهما كان تراب الوطن غالي–تلف وتدور العالم كله وفي قلبك لوعه لوطنك-مهما استمتعت بالمناظر والبحور والفضاء والغابات والانهارومها تغربت وعشت ولو كان اجمل شكلا وهواء ومنظر في الاخر تجد في قلبك لوعه وفي حلقك غصه لارضك وسماااك-
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 69554 ] نشر منذ 36 دقيقة
صح لسانك ,,
,, تراب الوطن غالي ولا شك ,, وسفيه العقل اللي يلومك ,,
عوافي[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 29 دقيقة
تراب الوطن غالي لامثيل له …