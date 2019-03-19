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النفط قرب ذروة 2019 بفعل تخفيضات أوبك والعقوبات الأمريكية

النفط قرب ذروة 2019 بفعل تخفيضات أوبك والعقوبات الأمريكية
وكالات(صدى):

اقتربت أسعار النفط من أعلى مستوياتها في 2019 اليوم الثلاثاء، مدعومة بتخفيضات الإمدادات التي تقودها أوبك.وتدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وفنزويلا الأسعار، لكن المتعاملين يقولون إن ارتفاع الإنتاج الأمريكي ربما يكبح السوق.

وبحلول الساعة 0746 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.14 دولار للبرميل، مرتفعة خمسة سنتات بالمقارنة مع سعر التسوية السابق وبالقرب من أعلى مستوى في 2019 59.23 دولار الذي بلغته في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 20 سنتا إلى 67.74 دولار للبرميل، أيضا بالقرب من ذروة هذا العام البالغة 68.14 التي سجلتها في أواخر الأسبوع الماضي.


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