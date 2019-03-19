أمر باعتقاله.. وزير داخلية أردوغان يصف مواطن تركي عارضه بالـ ” وقح “

أنقرة(صدى):

وصف وزير الداخلية التركي، سليمان سويلو، أحد المواطنين المعترضين على تصريحاته التي اتهم فيها حزب السعادة والأحزاب المعارضة بالتعاون مع “التنظيمات الإرهابية المعادية لتركيا ” وتنظيم العمال الكردستاني الإرهابي، بالـ ط وقح ” ؛ حيث أمر قوات الأمن باعتقاله.

وخلال حديثه، صرح وزير الداخلية أنه في حال ضعف حكومة حزب العدالة والتنمية عقب الانتخابات؛ لن يتمكن الولاة والمحافظون في مناطق شرق وجنوب شرق تركيا من الخروج للشوارع بسبب الفوضى والإرهاب؛ لينتقده أحد المواطنين؛ فيرد قائلًا أن ” حزب السعادة ” باع الشعب التركي وتخلى عنه في انتخابات الرابع والعشرين من يونيو الماضي.

وأضاف وزير داخلية أردوغان: ” يا وقح، ماذا تقول؟ بدون خجل تظهرون أمام الشعب. أنتم أدخلتم العمال الكردستاني إلى البرلمان. طالما أنكم لن تستطيعوا تحمّل الأمر؛ فلماذا تتحالفون مع العمال الكردستاني؟ اليوم مرشح البلدية في أديامان يرفع شارة العمال الكردستاني من جهة وفي الجهة الأخرى يرفع شارة حزب السعادة ” .