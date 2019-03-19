كيم كارداشيان تصاب بالصدفية

واشنطن(صدى):

أصيبت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، لمرض الصدفية؛ حيث ظهرت بوجه حزين وبقع المرض تملأ وجهها.

وكتبت على صورة نشرتها: ” صباح الخير صدفية “، فيما تعد هذه المرة ليست الأولى التي تكشف فيها النجمة الأمريكية عن إصابتها بالصدفية التي تحاول معالجتها بالأعشاب.

وفي السياق نفسه، يعد مرض الصدفية مرض مزمن غير معدٍ يصيب الجلد والمفاصل والأظافر، يظهر في الرجال والنساء وفي كل الأعمار لكن خصوصا في البالغين، ويعتقد أن للوراثة سبب في حدوثه مع عوامل خارجية هي الإكثار من شرب الكحول أو التوتر العصبي أو بعض الالتهابات.