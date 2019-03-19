الجوازات تصدر 544 ألف جواز سفر خلال النصف الأول من العام الجاري

الرياض(صدى):

كشفت المديرية العامة للجوازات أن إجمالي عدد الجوازات التي تم إصدارها وتجديدها للمواطنين خلال الفترة 1 / 1 – 30 / 6 / 1440هـ بلغت (544,280) جواز سفر .

وأوضحت أن عدد جوازات السفر التي تم إصدارها وتجديدها للمواطنين من خلال منصة ” أبشر ” بلغ (331,882) جواز سفر ، فيما بلغ عدد جوازات السفر التي تم إصدارها وتجديدها من خلال مراجعة إدارات الجوازات بمختلف مناطق المملكة (212,398) جواز سفر .

وأضافت الجوازات أنه يمكن إصدار أو تجديد جواز السفر لمدة 5 سنوات فقط في حال كان صاحب الجواز في عمر أقل من 21 عاما ، أما إذا كان عمر صاحب الجواز 21 عاما أو أكبر، يمكن اختيار مدة صلاحية الجواز لتكون 5 أو 10 سنوات ، واستلام الجواز من إدارات الجوازات أو عن طريق خدمة التوصيل مع البريد السعودي، وأنه الآن بالإمكان إعادة إصدار جواز السفر السعودي بعد مرور ستة أشهر من إصداره وذلك من خلال منصة ” أبشر “.

ودعت الجوازات جميع المواطنين الراغبين في السفر إلى خارج المملكة إلى ضرورة الاهتمام بجوازات سفرهم، والمحافظة عليها، وعدم إهمالها أو رهنها، أو وضعها في الأماكن غير الآمنة ، واستشعار المخاطر الأمنية التي قد تنعكس على المواطن نتيجة استخدام تلك الوثائق بطرق غير مشروعة من قِبل أشخاص آخرين.

وأشارت إلى أهمية تسجيل جوازات سفرهم لدى ممثليات وقنصليات المملكة في الخارج ، وأنه يجب على كل مواطن أن يحتفظ بجواز سفره داخل المملكة في مكان آمن و أن لا يحمله معه في تنقلاته لأن بطاقة الهوية الوطنية هي وسيلة إثبات الهوية داخل المملكة ، وفي حالة فقدان أو تلف جواز السفر داخل المملكة فيجب إبلاغ أقرب إدارة جوازات ، أما في حالة فقدان أو تلف جواز السفر خارج المملكة فيجب إشعار أقرب ممثلية سعودية لمحل إقامته عن واقعة الفقدان أو التلف و ملابساتهما مع إرفاق الوثيقة التالفة و تحرير محضر بذلك من الجهة المختصة .

وشددت الجوازات على المسافرين أهمية الاطلاع على الأنظمة والتعليمات الخاصة بنظام جواز السفر السعودي ، والتأكد من صلاحية سريان الجواز قبل المبادرة بإجراءات السفر ، علماً بأن الحد الأدنى لصلاحية الجواز في حالة السفر إلى الدول العربية هو ثلاثة أشهر بينما لا يقل عن ستة أشهر في حالة السفر إلى الدول الأخرى .