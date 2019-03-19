بالفيديو.. سيارات تستطيع تجنب الاصطدام بالمشاة بمهارة عالية

واشنطن(صدى):

تستطيع بعض السيارات تفادي الاصطدام بالمشاة بطريقة عالية؛ حيث أطلق معهد التأمين للسلامة على الطرق السريعة ” IIHS ” الأمريكي ملخص بحثي لاختباره 11 سيارة SUV صغيرة موديلات 2018-2019، وذلك لقياس مدى قدرة كل منها على تفادي الاصطدام بالمشاة على الطريق بعدة سيناريوهات.

واختبر المعهد سيارات من هوندا CR-V 2018، سوبارو فورستر 2019، تويوتا راف 4 2019، وفولفو XC40 2019، حيث حصلت كافة هذه الطرازات على تقييم متفوق؛ بينما حصلت كل من شيفروليه ايكونيوكس 2019، هيونداي كونا 2018، كيا سبورتاج 2019، مازدا CX-5 2018 ونيسان روج 2019 على تقييم متقدم.

وتعتبر أنظمة المكابح الأوتوماتيكية المتصلة بمستشعرات ترصد المشاة وتوقف السيارة من تلقاء نفسها أحد أفضل التقنيات التي تساهم بحل هذه المشكلة، مما يساعد أيضاً في تقليل معدل تكلفة القسط الشهري للتأمين على الطرازات المزودة بهذا النظام نظراً لقلة احتمال تورط هذه السيارات في حادث مشاة.

وتضمنت السيناريوهات وجود شخص بالغ على الجانب الأيمن من الطريق يدخل فجأة لمسار سيارة قادمة، وهو ما يعد أكثر نمط شائع لحوادث المشاة، بينما يستبدل السيناريو الثاني الشخص البالغ بطفل لمعرفة مدى دقة نظام السيارة على رصد الأشخاص الأصغر حجماً، في حين يكون السيناريو الثالث مستنداً على قيام شخص بالمشي على جانب الطريق بنفس اتجاه السيارة دون أن يرى ما يحدث خلفه.