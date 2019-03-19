طريقة وحيدة للحفاظ على تبريد المركبة وتجنب انفجار الراديتير

أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء صناة السيارات أن هناك قطعة واحدة تعد المتحكم الرئيسي في تبريد المركبة ولا يمكن الإستهانة بها وهي ” غطاء الراديتير” ، مؤكدين أن أي خلل يحدث لهذ القطعة يؤدي إلى ارتفاع شديد في حرارة السيارة ونقصان في مياه دورة التبريد .

ونصح الخبراء بإختيار غطاء مناسب وأصلي ل للمركبة لأن تركيب غطاء مخالف يؤدي إلى أضرار وخيمة ، فمن الممكن أن يكون الغطاء ضغطه أقل من الأساسي مما يؤدي إلى نقصان ماء الريداتير وارتفاع حرارة السيارة .

كما أن تركيب غطاء ضغطه أعلى من الأساسي يؤدي الى ارتفاع الضغط ضمن النظام وبالتالي انفجار الريداتير أو أحد الخراطيم فيها.

ونصحوا بفحص وتغيير الريداتير عند نقصان ماء دارة التبريد أو ارتفاع درجة حرارة السيارة بدون أسباب ظاهرة فأرخص واسهل إجراء يمكن عمله هو فحص وتغيير غطاء الريداتير ، مشيرين إلى أن بعض الشركات تتجه لتقنيات أخري للسيطرة على حرارة المركبات .