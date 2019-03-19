الصين تفتتح أول جسر بحري يمر عبر الصدوع النشطة

بكين(صدى):

أعلنت الصين افتتاح جسر ” هايوين ” في مقاطعة هاينان جنوب البلاد، ليكون أول جسر بحري يمر عبر الصدوع النشطة والأكثر مقاومة للزلازل.

وذكرت إدارة النقل بالمقاطعة – في بيان اليوم – أن الجسر يبلغ طوله 59ر5 كيلومتر، ويربط بين مدينة هايكو وبلدة بوتشيان الجزرية في مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان، مشيرة إلى أن الجسر يقلص وقت السفر بين الوجهتين من 5ر1 ساعة إلى 20 دقيقة فقط وسط توقعات بأن يعزز الجسر تكامل الصناعات الساحلية شمال شرق المقاطعة.

وبلغ إجمالي تكلفة الجسر 3 مليارات يوان (نحو 447 مليون دولار)، فيما ظل تحت مراقبة بحرية صارمة طوال فترة بنائه نظرًا لمروره عبر صدوع نشطة.