شركة الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة للعمل في الرياض وجدة؛ لافتة إلى أنه يتوافر لديها وظيفة مراقب الحركة الجوية (Traffic Controller) الوظائف في (جدة): الثانوية العامة أو ما يعادلها، إجادة اللغة العربية والإنجليزية قراءة وكتابة، ومهارة استخدام الحاسب الآلي.

وأضافت الشركة، أنها تحتاج إلى: منسق خدمات التشغيل (Coordinator, Operation Services) الوظائف في (الرياض وجدة)، الثانوية العامة أو ما يعادلها، إجادة اللغة العربية والإنجليزية؛ كما تحتاج إلى مشغل معدات أرضية (GSE Operator) الوظائف في (الرياض وجدة): الثانوية العامة أو ما يعادلها، رخصة قيادة سارية المفعول، القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية.

وتابعت: سائق بساحة المطار (Driver – Airport Ramp) الوظائف في (الرياض وجدة): الثانوية العامة أو ما يعادلهاـ القراءة والكتابة باللغتين العربية والإنجليزية؛ مشيرةً إلى أنه لمزيد من التفاصيل يتم زيارة الرابط الإلكتروني التالي:هنا