مجددا.. أصالة تعود لـ ” لبنان ” بعد أزمة المخدرات

بيروت(صدى):

عادت الفنانة أصالة نصري إلى لبنان مجددًا برفقة زوجها طارق العريان؛ وذلك بعد عامين من الامتناع عن زيارة بيروت؛ إثر حادثتها في مطار بيروت وتوقيفها آنذاك.

وجاءت زيارة أصالة لـ ” لبنان ” ، لأجل العمل فمن المتوقع أن تصوّر حلقة خاصّة مع الإعلامي نيشان في برنامجه الرمضاني المقبل.

وفي ذات السياق، نشر المُصمّم اللبناني العالمي نيكولا جبران صورة تجمعه بأصالة فور وصولها إلى بيروت وأعرب عن سعادته، لإشرافه على إطلالتها بالحلقة المنتظرة.

وكان قد تم توقيف الفنانة أصالة في مطار بيروت الدولي؛ بتهمة حيازة كميات من الممنوعات داخل حقيبة ماكياجها؛ أثناء عودتها إلى الأراضي المصرية برفقة زوجها المنتج طارق العريان.

وتم التحقيق معها ليتم إطلاق سراحها بعد تلك الواقعة بساعات قليلة، ولم تقم بأي زيارة للأراضي اللبنانية طوال الفترة الماضية.