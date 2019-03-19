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وزارة الداخلية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين

وزارة الداخلية تعلن عن توفر وظائف شاغرة للجنسين
فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن توفر وظائف شاغرة بنظام ” التعاقد والتعيين ” للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة، وذلك وفقًا للمسميات التالية:

– طبيب استشاري ( طب أسرة / باطنة) -أخصائي أطفال- أخصائي جلدية- أخصائي باطنة- أخصائي أنف وأذن وحنجرة.

– أخصائي نساء وولادة – أخصائي طب أسرة – أخصائي عيون – أخصائي سموم- فني سموم.

ودعت جميع الراغبين في الالتحاق بهذه الوظائف لإرسال السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية، وصورة من إثبات الهوية وصورة من التصنيف المهني ” الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ” ، ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية.

وأشارت الإدارة إلى أن أخر موعد لاستقبال الطلبات أسبوعين من تاريخ اليوم 12 / 7 / 1440 هــ، وسيتم استبعاد أي طلب غير مطابق للشروط ، وترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي: [email protected]


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