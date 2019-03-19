” الحرس الوطني ” تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين في جميع المناطق

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالرياض باب التقديم على عدد من الوظائف للمواطنين من الجنسين .

واشترطت الوزارة الحصول على المؤهل المطلوب بتقدير لايقل عن جيد ، وأن يكون المتقدم لديه ترخيص مزاولة المهنة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية مع اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وتحديد الوظيفة المتقدم عليها وأن يكون لائق طبياً .

وأبانت الوزارة أن الوظائف المطلوبة هي :

طبيب استشاري ، طبيب نائب ، طبيب مقيم ، أخائي تمريض ، فني آشعة ، فني تخطيط ومخ ، فني تروية قلب ، فني تخدير ، فني طب طوارئ ، أخصائي علاج وظيفي ، أخصائي علاج تنفسي “عدة تخصصات – جميع المناطق” .

كما طلبت الوزارة فني تخطيط قلب ، فيزيائي طبي ، فني أسطرة قلب ، فني مناظير طبية ، فني معلوماتية صحية ، فني رعاية تمريض ، “عدة تخصصات – جميع المناطق ” ، عدا وظيفة فني مختبر مطلوبة في “الرياض، جدة، المدينة، مكة المكرمة، حائل” .

وأوضحت الوزارة أن هناك عدة مزايا منها : راتب مجزي ومنافس وزيادة سنوية وتغطية طبية شاملة ودورات تدريب وتطوير .

وأبانت أن التقديم من خلال غرسال السيرة الذاتية على الرابط التالي : [email protected]