إصابة السومة.. التواء في كاحل القدم

مصطفى الشيخي (صدى):

تعرض اللاعب السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة فريقه ضد الهلال في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال .

وقد أشارت التقارير إن عمر السومة سيغيب عن الملاعب مدة أسبوعين على الأقل لتعرضه إلى إلتواء في كاحل القدم، إثر احتكاك مع مدافع نادي الهلال.

وأفادت التقارير بالمباريات التي تأكد غياب السومة عنها وهى ، يوم الخميس ٢٨ مارس الأهلي والرائد ، ويوم الاثنين ١ أبريل الأهلي والفيحاء .

‏وسوف يكون جاهز لمباراه الشباب بالدوري يوم الجمعة 5 ابريل وبيرسبوليس الايراني اسيوياً يوم الثلاثاء 9 أبريل.