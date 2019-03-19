إصابة السومة.. التواء في كاحل القدم
تعرض اللاعب السوري عمر السومة لاعب النادي الأهلي، للإصابة خلال مباراة فريقه ضد الهلال في إطار منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال .
وقد أشارت التقارير إن عمر السومة سيغيب عن الملاعب مدة أسبوعين على الأقل لتعرضه إلى إلتواء في كاحل القدم، إثر احتكاك مع مدافع نادي الهلال.
وأفادت التقارير بالمباريات التي تأكد غياب السومة عنها وهى ، يوم الخميس ٢٨ مارس الأهلي والرائد ، ويوم الاثنين ١ أبريل الأهلي والفيحاء .
وسوف يكون جاهز لمباراه الشباب بالدوري يوم الجمعة 5 ابريل وبيرسبوليس الايراني اسيوياً يوم الثلاثاء 9 أبريل.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 715 ] نشر منذ 52 دقيقة
إصابة السومة.. التواء في كاحل القدم سلامات ياكبتن ماتشوف شر يعني علي كده نقول للهلال مبروك الفوز علي الاهلي مقدما في مبارة الاياب في ظل غياب السومة عن الملاعب
جميل جمال[ عدد التعليقات: 240 ] نشر منذ 45 دقيقة
مافيه شي .. والدليل كل المباريات المهمه واللي عليها الكلام بيلعبها ..اداره الاهلي ما تبطل حركاتها
رااايق[ عدد التعليقات: 6666 ] نشر منذ 34 دقيقة
ألف سلامة عليك يا كابتن عمر ***