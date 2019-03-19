عملية ” زراعة شعر ” تودي بحياة أربعيني

نيودلهي(صدى):

توفي رجل أربعيني عقب ساعات من خضوعه لعملية زرع شعر في عيادة خاصة في مومباي.

وكان الرجل صاحب الـ 43 عامًأ ،قد طلب من طبيبه مضاعفة عدد الشعر بشكل كبير، في عملية جراحية استغرقت 12 ساعة.

وقال الطبيب في تحقيقات الشرطة إن المريض طلب زرع 9 آلاف شعرة في جلسة واحدة، أي أكثر بثلاث مرات من الموصى به، مشيرًأ إلى أنه بدأ في الشعور بمضاعفات بعد زرع 3700 شعرة.

ولم تصل التحقيقات إلى سبب محدد للوفاة، لكن الأطباء أحالوها إلى رد الفعل التحسسي الحاد، المعروف باسم صدمة الحساسية، وهو التفسير الأكثر ترجيحًا.