ولى زمن الإنكار..روحاني يقر بتأثير العقوبات الأمريكية على إيران

طهران(صدى):

على مايبدو أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أصبح غير قادرًا على إنكار مفعول العقوبات الأمريكية ،وتأثيرها المجع على الاقتصاد.

وأقر روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي، أمس الأثنين، صراحة بتأثير العقوبات الأمريكية، على قيمة الريال الإيراني.

وأصبح الاقتصاد الإيراني في حالة بائسة، خاصة بعد فرض الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية التي استهدفت صادرات النفط، في نوفمبر الماضي.

وارتفعت معدلات التضخم والبطالة بإيران، كما تقلص الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ويبدو أنه سيتقلص بنسبة أكبر هذا العام.